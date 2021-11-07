Нову пам'ятну монету регулятор випустить тиражем у 1 мільйон штук. Виготовлена вона буде зі сплаву на основі цинку з покривом нікелем.

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Нова пам'ятна монета від НБУ

Пам'ятну монету присвятили Десантно-штурмовим військам Збройних сил України.

В обіг вона надійде 11 листопада. Номінал монети – 10 гривень, категорія якості карбування – "анциркулейтед", маса – 12,4 грама, діаметр – 30 міліметрів.

Довідка. Десантно-штурмові війська – це окремий рід військ у складі ЗСУ, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини.

Вигляд монети

​На аверсі монети розміщено:

угорі напис – Україна (півколом), під яким малий Державний Герб України (ліворуч) та нарукавний знак десантно-штурмових військ ЗСУ (праворуч);

у центрі на дзеркальному тлі – емблема десантно-штурмових військ;

номінал 10 та графічний символ гривні (ліворуч від емблеми);

рік карбування монети – 2021 (праворуч від емблеми);

напис – Десантно-штурмові війська ЗСУ (унизу півколом);

логотип Банкнотно-монетного двору НБУ (під роком карбування).​

Аверс монети на честь ЗСУ / Фото НБУ

​На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено символічний образ воїна-десантника в лицарських обладунках, за спиною якого напіврозкриті крила – символ покровителя війська – Архангела Михаїла.​



Реверс монети на честь ЗСУ / Фото НБУ

Зверніть увагу! 20 серпня Нацбанк ввів в обіг дві пам'ятні банкноти, 30-річчю Незалежності України. Їх випустили номіналами 100 та 500 гривень.