Неподалік центру Львова помітили дику лисицю: відео з місця події

Майже у центрі Львова помітили лисицю. Тварина вночі прийшла до смітників біля будинку. Місцеві жителі хвилюються, чи вона, бува, не переносить сказ.

Інцидент трапився на вулиці Джерельній. Зовсім поруч розташований ТРЦ Forum Lviv.

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Лисицю помітили біля смітників

Львів'янка Ірина Гальвицька-Федорук розповіла, що територією житлового комплексу "Бельгійське містечко" бігає дика лисиця.

У ЖК "Бельгійське містечко", що на вулиці Джерельній, завітала така гостя. Люди хвилюються, чи лисиця здорова і чи не несе загрозу для їхнього життя та здоров'я,

– зазначила жінка.

До свого допису львів'янка прикріпила відео, на якому видно, що лисиця бігає біля сміттєвих контейнерів. У коментарях адміністратор Гарячої лінії Львова зазначив, що звернення жінки скерували у Шевченківську райадміністрацію.

Неподалік центру Львова бігала лисиця: відео

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Допис викликав шквал коментарів у мережі

Користувачі фейсбуку розділились у коментарях на 2 табори. Одні казали, що тварина небезпечна, адже може переносити сказ, а інші – що лисиця просто зголодніла.

"Хвостик ще не є гарний і пухнастий, худе, тому можна зробити припущення, що не сказ, а просто молоде-дурне не знає, що люди можуть сказитися, як його побачать";

"У Львові лисиці живуть століттями, якщо не довше. Якщо їх не займати, то вони обійдуть вас стороною, адже бояться людей більше, ніж ми їх. З відкриттям сезону полювання в місто також заходять лиси з-за меж Львова в пошуках безпеки, але по завершенню вони завжди повертаються";

"Дикі тварини, котрі втрачають страх і наближаються до людей і їхнього житла, можуть нести небезпеку. Сказ – це смертельна хвороба. Мешканці хвилюються небезпідставно";

"Вона вже кілька тижнів бігає. Харчується в тих районах. Коли бачить людину, тікає. Думаю, здорова. Просто молоде-дурне прибігло ближче до людей, оскільки не розуміє, яку небезпеку становлять люди";

"Лисиця не прийшла до людей, а прийшла на смітник їсти шукати. Якщо вона жила в парку міста, то там нема такої кормової бази, як в лісі, й мусить тварина виживати";

"Якщо лисиця здорова – допомога не потрібна. Лисиці бувають синантропними (живуть поруч з людиною і навіть прямо в населених пунктах) у всьому світі".