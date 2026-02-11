"Ніби земля здригнулася": деталі цинічного удару "Кинджалом" по Львову

У Львові 11 лютого 2026 року пролунав потужний вибух. Відомо, що Росія використала удар "Кинджал" для удару по місту.

Ведуча Ірина Узлова розповіла 24 Каналу, що зараз у Львові тихо, але триває дорозвідка. Міська влада сьогодні о 14:40 повідомила про повітряну тривогу, закликавши людей перейти до укриттів не ігнорувати небезпеку.

Що відомо про удар по Львову?

Ірина Узлова зазначила, що 14:47 у пабліках почали повідомляти, що ракети "Кинджал" підлітають до Львова. Про це також заявив і очільник Львівської міської адміністрації Максим Козицький.

