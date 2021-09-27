Обікрали тисячі вкладників криптовалютних бірж: у Львові блокували мережу підпільних колцентрів

Співробітники СБУ викрили у Львові розгалужену мережу нелегальних колцентрів. Зловмисники пограбували тисячі іноземних вкладників криптовалютних бірж.

Зловмисники використовували приховані канали IP-телефонії. Вони схиляли іноземців "вкладати" у криптовалютні ринки.

Цікаво Арсенал вражає: СБУ знайшла сховище зі зброєю у громадського активіста з Львівщини

СБУ викрила мережу нелегальних call-центрів

За даними слідства, декілька місцевих "підприємців" облаштували в орендованих офісах і квартирах 6 підпільних колцентрів. Їхні оператори пропонували іноземцям вкладати гроші у фондові та криптовалютні ринки. Ділки контактували з ними через приховані канали IP-телефонії.

"Інвестиції" клієнти повинні були перераховувати на банківські рахунки та анонімні криптогаманці організаторів схеми. Після цього, зловмисники виводили гроші обманутих вкладників у тінь. Від злочинної схеми постраждали тисячі іноземців.

Дивіться відео, як СБУ викрила підпільні колцентри:

Зауважте Катували полонених у незаконній в'язниці в Донецьку: 3 колаборантам оголосили про підозру

В колцентрах провели обшуки

Під час обшуків у приміщеннях колцентрів правоохоронці виявили та вилучили:

майже 100 комп'ютерів з гарнітурою для телефонних з'єднань;

мобільні пристрої та маршрутизатори;

чорнові записи з даними банківських платіжних карток ошуканих клієнтів та іншу документацію.

Наразі тривають слідчі дії для того, щоб притягнути до відповідальності усіх причетних до організації оборудки. Підпільні колцентри викрили співробітники УСБУ у Львівській області за координації Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.



СБУ блокувала підпільні колцентри / Фото УСБУ у Львівській області



Зловмисники ошукали тисячі іноземців / Фото УСБУ у Львівській області



Правоохоронці вилучили майже 100 комп'ютерів / Фото УСБУ у Львівській області



Розслідування триває / Фото УСБУ у Львівській області