В один момент все може стати недобре, – Садовий розповів, наскільки Львів готовий до війни

На тлі постійних повідомлень про загрозу повномасштабного вторгнення з боку Росії, міста повинні подбати про забезпечення найнеобхіднішим. Мер розповів про готовність Львова.

За словами Андрія Садового, Львів отримує воду за 100 кілометрів від міста. Відтак ще 2021 року замислились над тим, як забезпечити нею обласний центр, якщо зникне електроенергія.

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Готовність Львова

Про забезпечення міста водою мав подбати "Львівводоканал". Міський голова переконує, що санітарним об'ємом води Львів буде забезпечений навіть за повної відсутності електроенергії.

Окрім цього, у лікарнях збільшили кількість медикаментів та запасів крові. Їх має вистачити на 3 місяці.

Львівські стратегічні підприємства обладнали дизельними генераторами.

Щодо людей, які можуть приїхати, – ми маємо досвід 2014 року. Тоді орієнтовно 10 тисяч людей переїхало до Львова з Донецька, Луганська і з Криму,

– зауважив Садовий.

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Можливість війни

У відповідь на запитання, чи є можливість, що Львів опиниться під загрозою, міський голова зазначив, що "там, де є дуже добре, в один момент може стати недобре". Відтак, містяни повинні готуватися, а не розслаблятися.

Як приклад, Андрій Садовий навів Швейцарію з їхньою територіальною обороною, та Ізраїль. У Львові також відбулася програма з посольством Великої Британії "Resilience residence", під час якої зрозуміли, що треба готуватися до надзвичайних ситуацій.

Коли ти готовий, тоді ти спокійніше почуваєшся,

– наголосив Садовий.

Мер Львова підкреслив, що має намір вибудувати в місті Resilience residence. Успішний досвід він планує передати іншим містам.

"Львів – безпечне місто і завжди буде безпечним, бо ми готуємось до надзвичайних ситуацій", – резюмував Садовий.

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