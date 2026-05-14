Директорку Самбірської центральної лікарні взяли під варту без права застави

Суд обрав запобіжний захід директорці КНП "Самбірська центральна лікарня" Олені Легуцькій, яку підозрюють у зловживанні службовим становищем. За версією слідства, посадовиця могла бути причетною до махінацій з оформленням груп інвалідності.

На час розслідування її взяли під варту на два місяці без права внесення застави. Про це повідомляють джерела 24 Каналу.

Що відомо про запобіжний захід та суд?

Суд відправив під варту директорку КНП "Самбірська центральна лікарня" Олену Легуцьку. Посадовиці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без можливості внесення застави.

За попередніми даними слідства, керівницю медзакладу підозрюють у зловживанні службовим становищем. Правоохоронці вважають, що йдеться про можливі махінації, пов’язані з оформленням груп інвалідності.

У суді сторона обвинувачення наполягала на необхідності арешту без альтернативи застави. Аргументували це ризиками впливу на свідків, можливістю знищення або приховування документів, а також важливістю забезпечення належного перебігу досудового розслідування. Суд підтримав позицію прокурорів та ухвалив рішення про тримання Олени Легуцької під вартою.

Запобіжний захід діятиме впродовж двох місяців. Наразі правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини справи та перевіряють можливу причетність інших осіб до схеми.

До речі, основним фігурантам справи оголосили підозри одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться, зокрема, про статтю 369 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, статтю 369-2 – зловживання впливом, а також статтю 114-1 – перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Винуватцям може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі.

У чому підозрюють директорку лікарні?

На Львівщині правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від мобілізації, до якої, за даними слідства, причетні понад 40 службових осіб. Йдеться про організацію незаконного бронювання військовозобов’язаних та оформлення фіктивних груп інвалідності за гроші.

За інформацією джерел, схема діяла у Самборі та охоплювала працівників комунального підприємства, медичного закладу і представників місцевого самоврядування. У причетності до оборудки підозрюють і директорку Самбірської центральної лікарні Олену Легуцьку.

Слідчі вважають, що за хабарі чоловіків фіктивно працевлаштовували на комунальне підприємство, що дозволяло їм отримати бронювання від мобілізації. Крім того, у медичній установі нібито виготовляли підроблені документи про встановлення груп інвалідності. На підставі таких довідок військовозобов’язаних визнавали непридатними до служби.

Правоохоронці вже провели понад 100 обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів справи. Основним учасникам схеми найближчим часом планують оголосити підозри за статтями про одержання неправомірної вигоди, зловживання впливом та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

Наразі триває досудове розслідування, а слідчі встановлюють усіх причетних та загальну суму отриманих хабарів.