У Львові зафіксували найвищу температуру повітря за 80 років

У вівторок, 5 травня, у Львові зафіксували новий температурний рекорд. Повітря тоді прогрілось до 27,4 градуса тепла.

Про це пише Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Наскільки тепло було у Львові?

Новий температурний рекорд 5 травня зафіксували у Львові. Стовпчики термометрів показали +27,4 градуса, що стало найвищим показником для цього дня.

Попередній рекордний показник тримався з 1969 року. Протягом 80 років температура повітря 5 травня не сягала більше +27,1 градуса.

До речі, ще вночі 1 травня у місті синоптики фіксували найнижчу температуру повітря і вона становила -3,5 градуси. Попередній рекорд у -0,8 градуса тримався із 1976 року.

Яку погоду чекати найближчим часом?

Раніше синоптики попереджали про надзвичайний рівень пожежної небезпеки майже усі області України. На Івано-Франківщині, Рівненщині та Чернігівщині 6 травня може пригріти до +30 градусів.

Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі 24 Каналу повідомила, що найближчими днями в Україні переважатиме стабільна сонячна погода, а південно-західний вітер принесе тепло з Балкан. Температурний перехід може бути стрімким, але в межах кліматичної норми.