Поліцію викликали щодо проникнення в магазин: деталі теракту у Львові і загибелі поліцейської

У Львові у ніч 22 лютого поліція отримала виклик про проникнення у магазин. Вже після прибуття екіпажу пролунав перший вибух.

Деталі жахливого теракту повідомила Львівська обласна прокуратура. Там уточнили, що загиблій поліцейській було лише 23 роки.

Що відомо про деталі вибуху?

Виклик на "102" надійшов о 00:30, у ньому мовилось, що до магазину на вулиці Данилишина проникли невідомі. Як тільки перший екіпаж патрульної поліції прибув на місце, пролунав потужний вибух. Щойно приїхав ще один екіпаж – вибух прогримів повторно.



Загинула молода поліцейська. Пошкоджено патрульне авто, а також цивільна машина. У прокуратурі кажуть, що остаточна кількість потерпілих встановлюється.



На місце одразу прибули карети швидкої допомоги, а також слідчо-оперативна група. До ЄДРР внесено відомості за статею "теракт, що спричинив важкі наслідки". Досудове розслідування здійснює СБУ.

Важливо! Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, попередньо постраждали 15 осіб. Усіх доправили до лікарні. Деякі потерпілі – у дуже важкому стані.