У Португалії трагічно загинув 22-річний артист балету зі Львова Ілля Романський

Артист балету Ілля Романський загинув під час туру в Португалію. Балетна трупа саме приїхала в місто Порту.

Про це повідомили на сторінці трупи в соцмережах. Відомо, що трагічний інцидент стався 8 лютого, коли члени колективу пішли поплавати в океані.

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Як сталася трагедія

Першим у океан зробив заплив технік Дмитро, який повернувся на берег. Разом із ним до води пішов 22-річний Ілля Романський.

Щойно артист зайшов у воду, як його змило великою хвилею. Дмитро спробував допомогти колезі, який на той момент втратив свідомість та плив на спині.



Артист балету зі Львова трагічно загинув на пляжі в Португалії / Фото Royal Russian Ballet

Технік обхопив Іллю та почав тягнути до берега й кликати на допомогу. Вони майже добралися до суші, але вибратися не змогли через велике каміння.

Зникнення артиста

Наступна велика хвиля відірвала Іллю від Діми. Рятувальники та добровольці підпливли до них на надувних човнах та пробували дістати з води.

Поки витягували техніка, артист балету зник з поля зору. Його шукали водолази та працівники екстрених служб до пізньої ночі, але знайти постраждалого не вдалося навіть за допомогою квадрокоптерів.

. Член трупи, який намагався витягнути Романського з води, перебуває в лікарні.

Коли шторм посилився, човнам довелося повернутися. За кілька годин стався відплив, але навіть на березі тіла не знайшли.

Тіло продовжують шукати