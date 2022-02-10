Об этом сообщили на странице труппы в соцсетях. Известно, что трагический инцидент произошел 8 февраля, когда члены коллектива отправились поплавать в океане.

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Как произошла трагедия

Первым в океан совершил заплыв техник Дмитрий, который вернулся на берег. Вместе с ним в воду пошел 22-летний Илья Романский.

Как только артист вошел в воду, его смыло большой волной. Дмитрий попытался помочь коллеге, который в тот момент потерял сознание и плыл на спине.

Артист балета из Львова трагически погиб на пляже в Португалии / Фото Royal Russian Ballet

Техник обхватил Илью и стал тянуть на берег и звать на помощь. Они почти добрались до суши, но выбраться не смогли из-за больших камней.

Исчезновение артиста

Следующая большая волна оторвала Илью от Дмитрия. Спасатели и добровольцы подплыли к ним на надувных лодках и пытались достать из воды.

Пока вытаскивали техника, артист балета исчез из виду. Его искали водолазы и работники экстренных служб до поздней ночи, но найти пострадавшего не удалось даже с помощью квадрокоптеров.

Справка. Член труппы, который пытался вытащить Романского из воды, находится в больнице.

Когда шторм усилился, лодкам пришлось вернуться. Через несколько часов произошел отлив, но даже на берегу тело не нашли.

Тело продолжают искать

Поиски продолжились 9 февраля вместе со спасателями и спецслужбами Вила-Нова-де-Гайя. К делу привлекли неравнодушных, сообщили местным рыбакам и медиа. На месте работает консул Украины в Португалии.

Представители труппы выразили соболезнования родным Ильи Романского. Они решили провести следующий спекталь в его честь, а полученные деньги передать семье артиста.