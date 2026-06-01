У Львові на одній із вулиць чули звук пострілу: що каже поліція

У Львові на вулиці Виговського ввечері 1 червня чули звук, схожий на постріл. На місце оперативно прибули правоохоронці.

Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіла речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко.

Чи була стрілянина у Львові 1 червня?

Аліна Подрейко розповіла, що 1 червня близько 21:45 на оперативну лінію "102" надійшло повідомлення від місцевої жительки, що на вулиці Івана Виговського, неподалік школи №77, було чутно звук, схожий на постріл, зі сторони вулиці Головатого.

На місце події негайно скеровано слідчо-оперативну групу, наряди патрульної поліції, а також інші профільні служби.

Станом на 22:45 інформації про постраждалих осіб не надходило. Правоохоронці перевіряють отримане повідомлення та встановлюють усі обставини події,

– зазначила речниця поліції Львівщини.

Нагадаємо, 27 травня у львівському парку "Погулянка" невідомий чоловік впав з мосту. На жаль, внаслідок отриманих травм він загинув на місці.