Про це повідомляє ZAXID.NET.
Що сталося у Львові?
У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги підтвердили інцидент та повідомили, що чоловік загинув до приїзду медиків. Йому було близько 60 років, а травми виявилися несумісними з життям.
Зазначається, що в поліції Львівщини інцидент пообіцяли прокоментувати згодом.
Журналісти 24 Каналу також звернулися за коментарем до львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та поліції Львівської області.
Парк "Погулянка" розташований у Личаківському районі Львова – між вулицями Пасічною, Вашингтона, Зеленою та однойменною місцевістю Погулянка.
Нагадаємо, днем раніше у Львові сталася ще одна смертельна трагедія: 35-річний чоловік загинув після падіння з тераси готелю LEV Lifestyle Hotel, розташованого на вулиці Тараса Шевченка, 73. За попередньою інформацією, чоловік випав з тераси, яка розташована на третьому поверсі будівлі.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії та з’ясовують причини падіння чоловіка.
Останні новини Львова: коротко
24 травня у Львові відбулося урочисте відкриття площі імені Героя України Андрія Парубія. Сталося це поблизу будівлі облради, де Андрій Парубій починав свій політичний шлях та був депутатом кількох скликань. На церемонії урочистого відкриття також пролунав Гімн України.
19 травня на вулиці Богдана Хмельницького у Львові стався конфлікт між цивільними та військовими. Натовп місцевих мешканців "налетів" на автівку ТЦК – люди витягли з буса чоловіка, якого, попередньо, хотіли мобілізувати.
18 травня в мережі з'явилася інформація, що на вулиці Грінченка у Львові нібито виявили вибухівку або гранату. На місце відразу вирушили правоохоронці та вибухотехніки. Згодом у поліції Львівщини повідомили, що виявлений предмет – це регенеративний патрон до протигаза.