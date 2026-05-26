Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Про це пише ZAXID.NET з посиланням на поліцію Львівщини.
Що відомо про інцидент?
У вівторок, 26 травня, у Львові загинув 35-річний чоловік після падіння з тераси готелю LEV Lifestyle Hotel, розташованого на вулиці Тараса Шевченка, 73.
Трагічний випадок стався близько 10:00 ранку. За попередньою інформацією, чоловік випав з тераси, яка розташована на третьому поверсі будівлі.
На місце оперативно прибули медики швидкої допомоги та правоохоронці. Однак врятувати постраждалого не вдалося – від отриманих травм він помер на місці.
У поліції Львівської області повідомили, що наразі встановлюють усі обставини трагедії та з’ясовують причини падіння чоловіка. Наразі правоохоронці проводять перевірку та опитують можливих свідків події. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.
Відомо, що загиблому було 35 років. Інших офіційних деталей про особу чоловіка наразі не розголошують.
Готель LEV Lifestyle Hotel розташований у Шевченківському районі Львова. Після інциденту територію біля будівлі огородили для роботи слідчо-оперативної групи. Остаточні висновки щодо причин смерті чоловіка будуть відомі після проведення необхідних експертиз та завершення слідчих дій.
Що відомо про інші трагічні випадки, які нещодавно сталися в Україні?
У поліції відреагували на інформацію про смерть 22-річної патрульної у Кропивницькому, яку активно поширювали у соцмережах та медіа. Правоохоронці заявили, що трагедія не пов’язана з перевіркою в управлінні. Наразі триває слідство та всебічна перевірка всіх обставин події.
У місті Шептицький, що на Львівщині, 8 травня було знайдено тіло 11-річної дитини, яка померла від колото-різаної рани. Правоохоронці перевіряють причетність до вбивства 13-річного хлопця.
У Броварах Київської області 38-річну безробітну жінку підозрюють у смерті її 2-річного сина та невиконанні батьківських обов'язків. Горе-мати не допомогла дитині, коли та захворіла, після чого хлопчик помер. Жінці загрожує до 8 років в'язниці. Наразі встановлюються причини смерті дитини.
28 квітня львів'янин повідомив правоохоронців, що виявив підозрілу сумку у парку на проспекті Чорновола. На місце події негайно виїхали слідчі відділу №1 Львівського районного управління поліції №1 та співробітники інших служб поліції. Під час огляду сумки правоохоронці виявили тіло немовляти, яке було одягнуте та загорнуте у ковдру.