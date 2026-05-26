Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Про це пише ZAXID.NET з посиланням на поліцію Львівщини.

Що відомо про інцидент?

У вівторок, 26 травня, у Львові загинув 35-річний чоловік після падіння з тераси готелю LEV Lifestyle Hotel, розташованого на вулиці Тараса Шевченка, 73.

Трагічний випадок стався близько 10:00 ранку. За попередньою інформацією, чоловік випав з тераси, яка розташована на третьому поверсі будівлі.

На місце оперативно прибули медики швидкої допомоги та правоохоронці. Однак врятувати постраждалого не вдалося – від отриманих травм він помер на місці.

У поліції Львівської області повідомили, що наразі встановлюють усі обставини трагедії та з’ясовують причини падіння чоловіка. Наразі правоохоронці проводять перевірку та опитують можливих свідків події. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Відомо, що загиблому було 35 років. Інших офіційних деталей про особу чоловіка наразі не розголошують.

Готель LEV Lifestyle Hotel розташований у Шевченківському районі Львова. Після інциденту територію біля будівлі огородили для роботи слідчо-оперативної групи. Остаточні висновки щодо причин смерті чоловіка будуть відомі після проведення необхідних експертиз та завершення слідчих дій.

