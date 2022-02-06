Потяг Івано-Франківськ – Київ протаранив авто на колії: люди дивом врятувались

У Львівській області стався моторошний інцидент на залізниці. Поблизу Золочева пасажирський потяг протаранив автомобіль. На щастя, ніхто в цьому зіткненні не постраждав.

Аварія на залізниці сталась 5 лютого близько опівночі на перегоні "Щирець – Миколаїв". На колії поза межами залізничного переїзду застрягло автомобіль Skoda Octavia.

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На автівку наїхав потяг "Івано-Франківськ – Київ"

У цей час колією рухався потяг "Івано-Франківськ – Київ". Поїзд з 12 вагонів наткнувся на машину.

На щастя, водій і пасажири легковика швидко встигли зреагувати і вистрибнули з машини. Отож постраждалих вдалось уникнути. Через аварію потяг затримався у дорозі на пів години. Обставини ДТП встановлюють правоохоронні органи.

Нещодавно смертельна аварія сталась на залізниці в Одеській області

Зазначимо, що 3 лютого біля села Великодолинське Одеської області сталась смертельна аварія. Потяг наїхав на автомобіль, всередині якого був водій. Чоловік загинув.

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