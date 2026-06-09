У центрі Львова на площі Ринок сталася пожежа: на місці працювали рятувальники
Ввечері в понеділок, 8 червня, в самому центрі Львова спалахнула пожежа – на площі Ринок загорівся димар п'ятиповерхового будинку.
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Львівській області.
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Що сталося в центрі Львова?
Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку о 21:58 – очевидці повідомили про дим, який йшов з-під покрівлі багатоповерхового будинку.
Місцеві ЗМІ також писали, що займання виникло позаду готелю "Галіція" поблизу Площі Ринок.
На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події на горищі п'ятиповерхового будинку було виявлено сильне задимлення,
– зазначили в ДСНС.
Рятувальники під час огляду виявили займання димаря на площі близько 15 квадратних метрів. На щастя, пожежу вдалося локалізувати о 22:25 і повністю загасити вже о 22:37.
До ліквідації залучили 17 рятувальників і 5 одиниць спецтехніки. Як повідомляють у ДСНС, внаслідок пожежі постраждалих немає.
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