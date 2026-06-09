Львів Події та надзвичайні ситуації У центрі Львова на площі Ринок сталася пожежа: на місці працювали рятувальники
9 червня, 07:26
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У центрі Львова на площі Ринок сталася пожежа: на місці працювали рятувальники

Поліна Буянова

Ввечері в понеділок, 8 червня, в самому центрі Львова спалахнула пожежа – на площі Ринок загорівся димар п'ятиповерхового будинку.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Львівській області.

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Що сталося в центрі Львова?

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку о 21:58 – очевидці повідомили про дим, який йшов з-під покрівлі багатоповерхового будинку.

Місцеві ЗМІ також писали, що займання виникло позаду готелю "Галіція" поблизу Площі Ринок.

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події на горищі п'ятиповерхового будинку було виявлено сильне задимлення, 
– зазначили в ДСНС.

Рятувальники під час огляду виявили займання димаря на площі близько 15 квадратних метрів. На щастя, пожежу вдалося локалізувати о 22:25 і повністю загасити вже о 22:37.

До ліквідації залучили 17 рятувальників і 5 одиниць спецтехніки. Як повідомляють у ДСНС, внаслідок пожежі постраждалих немає.

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