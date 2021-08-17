Prada, Moncler та Gucci: у Львові затримали туркеню, яка ввозила контрабандний одяг

В аеропорту "Львів" 16 серпня митники затримали громадянку Туреччини. Жінка намагалась ввезти контрабандний одяг відомих марок – Prada, Moncler, Gucci тощо.

Вартість контрабанди становить понад 340 тисяч гривень. Невдовзі суд обере жінці покарання.

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Туркеня намагалася ввезти контрабандний одяг

42-річна громадянка Туреччини прибула в аеропорт "Львів" 16 серпня.

Для проходження контролю вона обрала "зелений коридор".

Проте митники вирішили перевірити, чи пасажирка не везе речі, які підлягають обов'язковому декларуванню.

Під час огляду багажу вони знайшли товари, обсяги якого перевищують неоподатковувану норму.

Зокрема, туркеня перевозила 35 одиниць одягу відомих виробників – Prada, Moncler, Gucci, Palm Angels тощо.

Вартість товарів, згідно з товарними чеками, становить понад 340 тисяч гривень.

Дивіться фото, що саме знайшли митники / Фото Львівської митниці

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Справу скоро скерують до суду

Жінка порушила порядок проходження митного контролю у "зеленому коридорі", тож на неї склали протокол. Туркені загрожує 1700 гривень штрафу та конфіскація товарів.

Митники тимчасово вилучили увесь одяг. Невдовзі справу скерують до суду, який і обере жінці покарання.

Товари (окрім підакцизних), сумарна вартість яких не перевищує 1000 євро і які ввозять у багажі, не підлягають письмовому декларуванню.