Президент вручив вдові загиблого бійця з Львівщини його Зірку Героя

Під час урочистостей з нагоди 30 річниці Незалежності України вдова загиблого українського захисника Сергія Білоуса отримала його орден "Золота зірка". Відзнаку жінці передав президент Володимир Зеленський.

Сергій Білоус народився на Волині. Він жив разом із дружиною та дітьми на Старосамбірщині.

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Вдова загиблого Героя отримала його відзнаку

Український захисник Сергій Білоус загинув 20 серпня 2014 року внаслідок артилерійського обстрілу в околицях Луганська. Цьогоріч йому присвоїли найвищу відзнаку держави – "Золоту зірку". Зеленський зачитав відповідне рішення напередодні військового параду до Дня Незалежності.

За особисту мужність та героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, надано звання Героя України з удостоєнням ордену "Золота зірка" Білоусу Сергію Степановичу, солдату. Посмертно",

– зазначив президент.

Нагороду з рук Зеленського отримала вдова Героя.

Коротко про загиблого Героя

Сергій Білоус народився з Україною в один день – 24 серпня, тож сьогоднішнє відзначення загиблого героя має подвійне значення.

У "Книзі пам'яті Загиблих" мовиться, що боєць з'явився на світ у 1974 році в селі Микове на Волині.

Білоус був одружений. Разом із дружиною він виховував трьох дітей.

Український захисник проживав у селі Скелівка на Старосамбірщині.

До того, як навесні 2014 року Білоус пішов добровольцем до військкомату, він багато років працював в Локомотивному депо-1 Львівської залізниці на посаді помічник машиніста теплотяга.

Звання "Герой України" – найвищий ступінь відзнаки, який надають громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або видатного трудового досягнення. Героєві України вручають орден "Золота Зірка" за здійснення визначного геройського вчинку або орден Держави — за надзвичайні трудові досягнення.