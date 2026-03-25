Псевдозбір на лікування СМА: львів'янину Гусакову змінили підозру

У Львові Назарію Гусакову, якого підозрюють у шахрайському зборі коштів нібито на лікування СМА, змінили підозру. Кількість потерпілих зросла майже втричі, а сума збитків – до 2 мільйонів гривень.

Наразі правоохоронці також вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Що відомо про нові деталі справи?

За даними слідства, після повернення з Італії, де Гусаков перебував на лікуванні, підозрюваному вручили нову підозру. Водночас правова кваліфікація його дій не змінилася.

Під час розслідування суттєво зросла кількість потерпілих – з 34 до 96 осіб. Також збільшилася і сума завданих збитків: із 1,3 мільйона гривень до 2 мільйонів гривень.

Слідство встановило, що чоловік організував у соціальних мережах і телеграм-каналах кампанію зі збору коштів, заявляючи про нібито термінову потребу в дороговартісному препараті для лікування спінальної м'язової атрофії.

Водночас, за інформацією Львівської міської ради, ще з червня 2024 року він отримував необхідний лікарський засіб безоплатно за кошти місцевого бюджету. Для збору грошей використовувалися платформи PayPal та BuyMeACoffee, а також інформаційна підтримка відомих медійних осіб та інфлюенсерів.

За версією слідства, зібрані кошти могли витрачатися не за призначенням – зокрема на азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та особисті потреби. Під час обшуків у підозрюваного вилучили мобільний телефон і флеш-накопичувачі, які наразі досліджуються.

До суду вже скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. У разі його застосування підозрюваний зможе залишати місце проживання лише для отримання медичної допомоги або під час повітряної тривоги.

Що раніше повідомляли про деталі справи пов'язаної із шахрайством Гусакова?