Ракета однаково летить як до Києва, так і до Львова, – Садовий

На тлі наступу Росії говорити про те, що якесь українське місто перебуває поза атаками неправильно. Наразі усі залишаються в однаковому становищі.

Про це розповів мер Львова Андрій Садовий в ефірі 24 каналу. Усім потрібно боронити свою державу.

До теми Резніков закликав українців стати до лав Сил територіальної оборони ЗСУ

"Ракета що до Києва, що до Львова летить фактично однаковий час. Тому сказати сьогодні, що фактично одне місто перебуває поза атаками – це неправда", – заявив міський голова.

Якою є ситуація у Львові

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. Водночас міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо у ЗСУ!

За словами Садового, у місті першочергово повністю перелаштували життя з погляду об'єктів критичної інфраструктури. Школи вже перевели на дистанційне навчання. Дитячі садочки працюють, але влада рекомендує залишатися вдома.

Як ми бачимо, першочергово атакують військові об'єкти. Станом на зараз, атак на Львів, ракетного обстрілу не було. Хоча такі обстріли були на об'єкти у межах Львівської області,

– додав Садовий.

Дізнайтеся більше Росія напала на Україну: Садовий повідомив про підсумки оперативної наради

Варто зауважити, що на тлі нападу Росії усім мешканцям Львова варто знати про місцерозташування укриттів. Їх у місті є кілька тисяч. Знайти укриття можна тут у розділі "Карти".

Садовий розповів про ситуацію у Львові: дивіться відео