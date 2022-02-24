Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый в эфире 24 канала. Всем нужно защищать свое государство.
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"Ракета что в Киев, что во Львов летит фактически одинаковое время. Поэтому сказать сегодня, что фактически один город находится вне атак – это неправда", – заявил городской глава.
Какая ситуация во Львове
По словам Садового, в городе в первую очередь полностью перестроили жизнь с точки зрения объектов критической инфраструктуры. Школы уже перевели на дистанционное обучение. Детские сады работают, но власти рекомендуют оставаться дома.
Как мы видим, в первую очередь атакуют военные объекты. По состоянию на сейчас, атак на Львов, ракетного обстрела не было. Хотя такие обстрелы были на объекты в пределах Львовской области,
– добавил Садовый.
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Стоит заметить, что на фоне нападения России всем жителям Львова стоит знать о месторасположении укрытий. Их в городе есть несколько тысяч. Найти укрытие можно здесь в разделе "Карты".
Садовый рассказал о ситуации во Львове: смотрите видео
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