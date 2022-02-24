Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о первых итогах совещания. В то же время, он подчеркнул, что сейчас важно следить и доверять исключительно официальным источникам информации.

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Обучение в школах и учреждения профессионально-технического образования переводят на дистанционный режим.

Детские сады работают в режиме дежурства.

Работники, обеспечивающие жизнедеятельность города, продолжают четко и слаженно выполнять свою работу.

Остальные по возможности – оставайтесь сегодня дома. Прошу всех проверить укрытия, расположенные ближе всего к вам,

– подчеркнул львовский городской голова.

Что этому предшествовало: коротко

К утру 24 февраля президент Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Он официально вводит войска на территорию оккупированного Донбасса.

После этого в украинских городах, в частности в Киеве, был слышен ряд взрывов. Также известно об обстреле аэродрома в Василькове под Киевом. В то же время, горят аэропорты в Ивано-Франковске и Херсоне.

Учитывая это, в Украине вводят военное положение. В то же время в Генштабе ВСУ успокоили украинцев: заявляют, что ситуация – контролируемая.

"Украинские войска отражают воздушное нападение России. Силы обороны государства находятся в полной боевой готовности", – подчеркнули в Генштабе.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.



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