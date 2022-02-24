Мер Львова Андрій Садовий розповів про перші підсумки наради. Водночас він наголосив, що зараз важливо слідкувати та довіряти виключно офіційним джерелам інформації.

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Навчання у школах та заклади професійно технічної освіти переводять на дистанційний режим.

Дитячі садки працюють у режимі чергування.

Працівники, які забезпечують життєдіяльність міста, продовжують чітко та злагоджено виконувати свою роботу.

Решта за можливості – залишайтесь сьогодні вдома. Прошу всіх перевірити укриття, розташовані найближче до вас,

– наголосив львівський міський голова.

Що цьому передувало: коротко

Під ранок 24 лютого президент Володимир Путін заявив про проведення спеціальної військової операції. Він офіційно вводить війська на територію окупованого Донбасу.

Після цього в українських містах, зокрема Києві, було чутно низку вибухів. Також відомо про обстріл аеродрому у Василькові під Києвом. Водночас горять аеропорти в Івано-Франківську та Херсоні.

З огляду на це в Україні запроваджують воєнний стан. Водночас у Генштабі ЗСУ заспокоїли українців: заявляють, що ситуація – контрольована.

"Українські війська відбивають повітряний напад Росії. Сили оборони держави перебувають у повній бойовій готовності", – наголосили у Генштабі.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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