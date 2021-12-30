Рейсовий автобус потрапив у ДТП на Львівщині: в якому стані потерпілі

Неподалік від Дрогобича сталась карколомна аварія автобуса та легковика. Швидка допомога забрала одразу кількох людей.

Аварія сталася приблизно о 9 годині ранку на дорозі Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий в селі Лішня. На місце одразу прибули не тільки медики, а й правоохоронці.

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Хто постраждав у ДТП

У поліції повідомили, що за кермом Daewoo Lanos був 19-річний юнак. Окрім нього, постраждали 2 пасажирів маршрутки віком 17 та 80 років.



Правоохоронці на місці аварії / Фото Нацполіції

Цей автобус курсував за маршрутом Дрогобич – Унятичі. За його кермом був 61-річний місцевий мешканець. На фото з місця видно, що в громадського транспорту пошкодження не надто сильні. А ось легковик розтрощився досить сильно.



Легковик після зіткнення з автобусом / Фото Нацполіції

Що розповіли медики

Видання Zaxid.net повідомляє, що згодом цю ДТП прокоментували у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги. Там сказали, що постраждалих одразу відвезли в Дрогобицьку лікарню з різними травмами.

У них діагностували забої хребта, грудної клітки. Також в одного пацієнта виявили закриту черепно-мозкову травму.

Схожа подія напередодні

У Червонограді на Львівщині 29 грудня сталася інша жорстка ДТП. Там підліток за кермом BMW на швидкості врізався в маршрутку.

Як наслідок, довелося госпіталізувати 2 людей. Згодом правоохоронці повідомили, що юний водій ніколи не отримував жодні права. Справу почали розслідувати.

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