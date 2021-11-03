В 5 больницах Львовщины не осталось свободных коек для больных COVID-19
Источник:ЛОГА
Во Львовской области продолжает расти количество больных коронавирусом. Особенностью новой волны является то, что инфицированные все чаще нуждаются в лечении в стационарах. Так, по состоянию на 3 ноября в 5 медучреждениях области уже не осталось коек для больных COVID-19.
В стационарах медучреждений Львовской области сейчас находятся более 3 тысяч больных коронавирусом. Более 200 человек спасают в реанимации.
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Коронавирус обнаружили у более тысячи человек
С начала пандемии коронавирус обнаружили у более 185,46 тысячи жителей Львовской области. 4643 человека умерли от осложнений болезни, а более 148,76 тысячи – выздоровели.
Анализ на ПЦР-исследования 2 ноября впервые набрали у 3975 человек. 41 пациент с коронавирусом умер. Всего за день провели 4996 исследований на коронавирус. 1178 из них оказались положительными.
- В Дрогобычском районе обнаружили 31 нового больного;
- в Золочевском районе – 86;
- во Львовском районе – 701 (во Львове – 403);
- в Стрыйском районе – 143;
- в Яворовском районе – 77;
- в Червоноградском районе – 92;
- в Самборском районе – 48.
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В 5 больницах уже нет коек для больных COVID-19
С диагнозом COVID-19 2 ноября госпитализировали 309 жителей Львовской области. В свою очередь, на самоизоляцию направили 3666 человек. В реанимации находятся 207 больных, из них на аппаратах ИВЛ – 65.
Всего в области пациентов с коронавирусом принимают 24 больницы. В 5 из них уже нет свободных кроватей. Речь идет о Львовской областной инфекционной больнице, Рудковской, Перемышлянской, Каменка-Бугской и Бугской районных больницах.
В стационарах лечатся 3262 пациента. Из них только 269 являются вакцинированными (двумя дозами – 144). Заполненность коечной сети составляет 66,56%. В частности, в городских и областных больницах с коронавирусом находятся (в скобках указано количество коек для больных COVID-19):
- в больнице скорой помощи Львова (830) – 487;
- во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных (700) – 352;
- в Центре легочного здоровья (370) – 258;
- во Львовской областной инфекционной больнице (230) – 240;
- в 8 городской клинической больнице Львова (350) - 226;
- в Новояворовской РБ №1 имени Юрия Липы (200) – 189;
- в Стрыйской городской больнице (190) – 160;
- в 1 городской клинической больнице Львова (200) – 150;
- в Стебницкой городской больнице (150) – 144;
- в Сокальской центральной районной больнице (326) – 132;
- в Каменка-Бугской центральной районной больнице (120) – 120;
- в Рудковской больнице (100) – 104;
- в 5-й городской клинической больнице Львова (175) – 102;
- в Жидачевской центральной районной больнице (100) – 91;
- в Жовковской центральной районной больнице (100) – 85;
- в Перемышлянской центральной районной больнице (80) – 82;
- в Буской центральной районной больнице (80) – 80;
- в Пустомытовской центральной районной больнице (80) – 71;
- в Золочевской центральной районной больнице (80) – 60;
- в Самборской центральной районной больнице (50) – 48;
- во Львовской областной детской клинической больнице "ОХМАТДЕТ" (120) – 41;
- во Львовской областной клинической больнице (120) – 35;
- во Львовском областном клиническом перинатальном центре (50) – 5;
- в Больнице на железнодорожном транспорте (100) – 0
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала