Дроны дважды попали в один дом: в ГСЧС сообщили последствия атаки на Львов

Днем 24 марта Россия атаковала дронами Львов, нанеся удар в нескольких местах. Из-за атаки возникли пожары, есть значительные повреждения зданий. Соответствующие службы города активно работают над ликвидацией последствий атаки.

Пресс-офицер Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области Игорь Курус рассказал 24 Каналу, что происходит на местах попадания. Он отметил, как проходят аварийные работы.

Сколько спасателей были привлечены к ликвидации последствий атаки?

Пресс-офицер Главного управления ГСЧС сообщил, что спасатели работают на нескольких локациях.

По предварительным данным, травмированы семь человек. К ликвидации пожаров, которые возникли в результате обстрела города Львова, привлечено более 30 единиц спецтехники, а также более 120 спасателей,

– отметил он.

Вражеские дроны в частности ударили по центру города, попав в жилой дом. В результате чего возникло возгорание крыши этого здания. Также, по его словам, в одном из жилых районов города Львова беспилотник попал в здание.

Обратите внимание! Как сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый, возросло количество пострадавших в результате российской атаки 24 марта. По предварительным данным, в больницах находится 26 человек.

"Во время проведения работ по ликвидации возгорания возникла угроза повторного обстрела и еще один беспилотник попал в этот же дом с другой стороны", – отметил Игорь Курус.

Он пояснил, что спасатели оказывают помощь в любой момент, когда имеют возможность. Однако, когда есть угроза повторного прилета, они отходят на безопасное расстояние, а также отводят людей из опасной зоны.

Сейчас, как отметил пресофицер Главного управления ГСЧС, проводится проливка конструкций жилого дома в центре города, а на остальных локаций спасатели завершили работу.

