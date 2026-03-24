Пресофіцер Головного управління ДСНС України у Львівській області Ігор Курус розповів 24 Каналу, що відбувається на місцях влучання. Він зазначив, як проходять аварійні роботи.

Скільки рятувальників були залучені до ліквідації наслідків атаки?

Пресофіцер Головного управління ДСНС повідомив що рятувальники працюють на декількох локаціях.

За попередніми даними, травмовано сім людей. До ліквідації пожеж, які виникли внаслідок обстрілу міста Львова, залучено понад 30 одиниць спецтехніки, а також понад 120 рятувальників,

– зазначив він.

Ворожі дрони зокрема вдарили по центру міста, влучивши у житловий будинок. Внаслідок цього чого виникло загоряння даху цієї будівлі. Також, за його словами, в одному з житлових районів міста Львова безпілотник влучив в будівлю.

Зверніть увагу! Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки 24 березня. За попередніми даними, в лікарнях перебуває 26 людей.

"Під час проведення робіт з ліквідації загоряння виникла загроза повторного обстрілу і ще один безпілотник влучив в цей самий будинок з іншої сторони", – зазначив Ігор Курус.

Він пояснив, що рятувальники надають допомогу в будь-який момент, коли мають можливість. Однак, коли є загроза повторного прильоту, вони відходять на безпечну відстань, а також відводять людей із небезпечної зони.

Наразі, як наголосив пресофіцер Головного управління ДСНС, проводиться проливка конструкцій житлового будинку в центрі міста, а на решті локацій рятувальники завершили роботу.

Які наслідки атаки дронами на Львів?