Пресс-офицер Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области Игорь Курус рассказал 24 Каналу, что происходит на местах попадания. Он отметил, как проходят аварийные работы.
К теме Россия массированно атаковала Запад Украины: все о взрывах во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске
Сколько спасателей были привлечены к ликвидации последствий атаки?
Пресс-офицер Главного управления ГСЧС сообщил, что спасатели работают на нескольких локациях.
По предварительным данным, травмированы семь человек. К ликвидации пожаров, которые возникли в результате обстрела города Львова, привлечено более 30 единиц спецтехники, а также более 120 спасателей,
– отметил он.
Вражеские дроны в частности ударили по центру города, попав в жилой дом. В результате чего возникло возгорание крыши этого здания. Также, по его словам, в одном из жилых районов города Львова беспилотник попал в здание.
Обратите внимание! Как сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый, возросло количество пострадавших в результате российской атаки 24 марта. По предварительным данным, в больницах находится 26 человек.
"Во время проведения работ по ликвидации возгорания возникла угроза повторного обстрела и еще один беспилотник попал в этот же дом с другой стороны", – отметил Игорь Курус.
Он пояснил, что спасатели оказывают помощь в любой момент, когда имеют возможность. Однако, когда есть угроза повторного прилета, они отходят на безопасное расстояние, а также отводят людей из опасной зоны.
Сейчас, как отметил пресофицер Главного управления ГСЧС, проводится проливка конструкций жилого дома в центре города, а на остальных локаций спасатели завершили работу.
Какие последствия атаки дронами на Львов?
Россия 24 марта около 16:00 атаковала город дронами. Взрывы прогремели в нескольких местах. Под ударом впервые оказался центр Львова. Россияне попали в жилое здание в центральной части города, вблизи церкви Святого Андрея.
Также прилет произошел на Соборной площади, проспекте Красной Калины, где возникли возгорания жилых домов. Возник пожар в частном доме в селе Серники Бибрской территориальной общины. А на улице Степана Бандеры зафиксировано обломки вражеского беспилотника.
Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, какие последствия российской атаки. В Галицком районе города поврежден дом на площади Соборной, 3. Россия нанесла удар по памятнику архитектуры национального значения. Пострадало 17 квартир. Также на улице Бандеры повреждены 4 дома и выбито 23 окна. 6 квартир необходимо отселить. В то же время 4 семьи временно поселили в гостиницы.