Авто разбило вдребезги: умер еще один пострадавший в жуткой аварии на трассе Киев – Чоп
Источник:ZAXID.NET
Две недели назад на трассе Киев – Чоп произошло жуткое ДТП – Skoda Octavia влетела в Opel Astra. 12-летняя девочка погибла на месте аварии. 30 ноября в реанимации умер ее отец.
После ДТП Игоря и Оксану Масну госпитализировали в тяжелом состоянии. У мужчины диагностировали значительные разрывы внутренних органов и множественные переломы ног.
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Мужчина умер в больнице
В 8-й городской клинической больнице 30 ноября умер 50-летний Игорь Масный. Он 2 недели назад вместе с семьей попал в жуткое ДТП на трассе Киев – Чоп возле села Красов. Его 12-летняя дочь погибла на месте аварии, а мужчина со своей 52-летней женой попали в реанимацию.
Состояние Игоря Масного было крайне тяжелым. Он находился в отделении интенсивной терапии. К сожалению, медикам не удалось его спасти. Оксана Масна уже очнулась, однако она до сих пор находится в больнице.
Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции Львовщины и "Варта 1"
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Смертельная авария на трассе Киев – Чоп: коротко
- На Львовщине, на трассе Киев – Чоп, 18 ноября 48-летняя жительница Ивано-Франковска за рулем Skoda Octavia влетела в Opel Astra, которым управлял 50-летний местный житель.
- В результате ДТП его 12-летняя дочь получила травмы несовместимые с жизнью и погибла.
- Медики госпитализировали водителя вместе с его женой. Состояние пострадавших было тяжелым. Врачи не давали никаких прогнозов.
- Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Виновному может грозить от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.