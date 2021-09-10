Авто влетело в стену тоннеля: в сокрушительном ДТП на Львовщине пострадал израильтянин

На трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская 9 сентября произошло жуткое ДТП – машина влетела в стену тоннеля. В результате аварии 46-летний гражданин Израиля получил тяжелые травмы.

Водителю может грозить до 8 лет за решеткой. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

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Машина влетела в стену тоннеля

Крупное ДТП случилось в 4:10 в селе Плугов Золочевского района.

Водитель автомобиля Volkswagen Passat, 24-летний житель Закарпатья, не справился с управлением и въехал в стену тоннеля.

В результате аварии его пассажир, 46-летний израильтянин получил тяжелые травмы.

Медики его госпитализировали.



Водитель не справился с управлением / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Виновнику ДТП может грозить от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением водительских прав сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

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