"Батько наш – Бандера": Львовщина массово поддержала патриотический флешмоб
Источник:24 канал
На Львовщине люди активно присоединились к патриотическому флешмобу "Батько наш – Бандера". Среди участников – студенты, хоры и священники.
В сети продолжают публиковать видео флешмоба "Батько наш – Бандера". Уже вторую неделю подряд он не теряет популярности.
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Пели студенты, священники и хоры
Студенты музыкальной академии Лысенко присоединились к патриотическому флешмобу "Батько наш – Бандера". Песню спели более 50 студентов вуза.
В академии говорят, что принять участие во флешмобе хотело гораздо большее количество студентов, но этого не позволили карантинные ограничения.
Студенты Львовской музыкальной академии поют "Батько наш – Бандера": видео
Мы даже не надеялись, что наше видео в считанные часы наберет тысячи просмотров! Спасибо!
– прокомментировали флешмоб в фейсбуке музыкальной академии Лысенко.
К флешмобу также присоединились военные священники-капелланы ПЦУ Дрогобычского района. Они спели песню возле памятника Степану Бандере в Дрогобыче.
Свой флешмоб священники организовали ко Дню капеллана, который отмечает церковь 25 октября.
"Батько наш – Бандера" в исполнении священников: видео
Поддержала Всеукраинский флешмоб "Батько наш – Бандера" также мужская хоровая капелла "Дударик". Солисты исполнили песню в эфире одного из украинских телеканалов. Впоследствии об этом информация появилась в их Facebook.
Мужская капелла "Дударик" поет "Батько наш – Бандера": видеоОбратите внимание! Флешмоб запустили четыре школьницы в канун Дня защитников и защитниц Украины. Они спели патриотическую песню в классе, и впоследствии флешмоб начали поддерживать в разных городах и селах Украины.