Беременная спрашивала, есть ли у нее рука: обстоятельства жуткого ДТП с бусом с Blablacar

Близ Тернополя 4 октября произошла ужасная авария – водитель Mercedes-Benz Sprinter 313 влетел в грузовик. В микроавтобусе ехали люди, которые нашли транспорт на Blablacar. В результате ДТП беременной 22-летней львовянке оторвало руку.

Одна из пассажирок рассказала, что ей сразу не понравилось поведение водителя. Он разговаривал по телефону и часто нарушал правила дорожного движения.

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Микроавтобус влетел в грузовик

Жуткая авария случилась в селе Озерная примерно в 23:00. По официальной информации полиции, водитель Mercedes-Benz Sprinter 313 не справился с управлением и врезался в грузовик, который ехал впереди.

В результате ДТП пострадали 3 пассажира микроавтобуса. 22-летней девушке, уроженке Львовской области, оторвало руку. Медики отвезли ее в больницу. Также госпитализировали жителя Хмельницкого и пассажира из Тернополя. Водитель Mercedes в медучреждение не попал.

Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Сейчас они проводят досудебное расследование.



Водитель микроавтобуса влетел в грузовик / Фото полиции Львовщины

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Транспорт пассажиры нашли на Blablacar

Тернополянка Ольга, которая тоже ехала в микроавтобусе, рассказала, что возвращалась домой со Львова. Поездку она забронировала на Blablacar. По словам женщины, она взяла последнее свободное место.

Тернополянке сразу не понравилось поведение водителя. Еще во Львове он разговаривал по телефону за рулем и часто нарушал правила дорожного движения. Когда микроавтобус выехал на трассу, мужчина увеличил скорость.

Ехал не менее 100 – 120 километров в час, что для такого буса – слишком. Включил очень громко музыку, все время вылетал на встречную, пересекал двойные сплошные полосы и обгонял даже там, где не было нужды,

– заметила пассажирка.

По ее словам, водитель был то ли нервозным, то ли перевозбужденным. Он аж подпрыгивал на месте. Женщина заметила, что из-за позднего времени все пассажиры спали. Однако она не смогла заснуть, потому что боялась ехать с таким водителем.

Тернополянка добавила, что тогда она не решилась сделать мужчине замечание. Женщина боялась разозлить его еще больше. Сейчас пассажирка об этом жалеет.



Мужчина постоянно нарушал ПДД / Фото полиции Львовщины

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Больше всего пострадала беременная 22-летняя девушка

В результате аварии наихудшие травмы получила 22-летняя девушка из Львовской области – ей оторвало руку. После ДТП она постоянно спрашивала, есть ли у нее конечность, и умоляла уколоть обезболивающее. Пассажиры тогда не решились рассказать львовянке правду. К сожалению, лекарств ни у кого не было, поэтому пришлось ждать скорую.

Когда медики приехали, они госпитализировали всех пострадавших в Тернопольскую больницу скорой медицинской помощи. В результате ДТП не травмировались только Ольга и еще один пассажир микроавтобуса.

В больнице львовянка рассказала медикам, что беременна. По словам руководителя медучреждения Ярослава Чайковского, состояние девушки – стабильное.

"Она стабильная, в сознании, контактная, общается. Кроме травматической ампутации конечности, полученной во время ДТП, есть еще множественные забойно-рваные раны. Угрозы для плода нет", – рассказал медик.

У водителя микроатобуса пытались взять комментарий. Однако он отказался говорить с журналистами.



В результате ДТП больше всего пострадала беременная девушка / Фото полиции Львовщины