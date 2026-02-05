5 февраля, 17:43
Беспилотник фиксировали над Львовом: мэр объяснил, во что целились россияне
Под вечер 5 февраля российский беспилотник пытался атаковать Львов. ПВО уничтожила вражескую цель над городом.
Городской голова Львова Андрей Садовый объяснил, во что именно целились россияне.
Российский беспилотник силы ПВО обезвредили на территории Львовской общины.
Это была атака на объект критической инфраструктуры. К счастью, никто не пострадал. Пожары и значительных повреждений не зафиксировано,
– отметил Садовый.