Без вести пропавшего мужчину нашли мертвым на Львовщине

На железнодорожной станции Рудно 17 декабря нашли тело мужчины. Им оказался без вести пропавший 56-летний житель Мостисского района.

Мужчина погиб в результате наезда тепловоза. Правоохранители открыли уголовное дело.

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Мужчину переехал поезд

Правоохранителям 17 декабря поступило сообщение о том, что на подъезде к железнодорожной станции Рудно нашли тело неизвестного мужчины без признаков жизни. По информации Департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, оно лежало на 3 пути. На теле пострадавшего обнаружили ряд травм.

На место немедленно приехали полицейские и медики. Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 56-летний житель Мостисского района. Его объявили в розыск как без вести пропавшего день назад.

Правоохранители проводят расследование

Железная дорога – это зона повышенной опасности. Главной причиной травмирования и гибели пешеходов является наезд поезда. Поэтому нужно быть очень внимательными и осторожными, находясь вблизи путей.

Следователи выяснили, что мужчина погиб в результате наезда тепловоза. Трагический инцидент произошел 16 декабря примерно в 18:00. Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта". Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 10 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства произошедшего.

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