Мужчина погиб в результате наезда тепловоза. Правоохранители открыли уголовное дело.
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Мужчину переехал поезд
Правоохранителям 17 декабря поступило сообщение о том, что на подъезде к железнодорожной станции Рудно нашли тело неизвестного мужчины без признаков жизни. По информации Департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, оно лежало на 3 пути. На теле пострадавшего обнаружили ряд травм.
На место немедленно приехали полицейские и медики. Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 56-летний житель Мостисского района. Его объявили в розыск как без вести пропавшего день назад.
Правоохранители проводят расследование
Следователи выяснили, что мужчина погиб в результате наезда тепловоза. Трагический инцидент произошел 16 декабря примерно в 18:00. Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта". Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 10 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства произошедшего.
Коротко о последних подобных случаях в Украине
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