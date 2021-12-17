Чоловік загину внаслідок наїзду тепловоза. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

До теми Під колесами Інтерсіті Перемишль – Київ трагічно загинув львів'янин

Чоловіка переїхав потяг

Правоохоронцям 17 грудня надійшло повідомлення про те, що на під'їзді до залізничної станції Рудно знайшли тіло невідомого чоловіка без ознак життя. За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, воно лежало на 3 колії. На тілі постраждалого виявили низку травм.

На місце негайно приїхали поліцейські та медики. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 56-річний житель Мостиського району. Його оголосили в розшук як безвісти зниклого день тому.

Зверніть увагу! Залізниця – це зона підвищеної небезпеки. Головною причиною травмування та загибелі пішоходів є наїзд потяга. Тому потрібно бути дуже уважними та обережними, перебуваючи поблизу колій.

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі з'ясували, що чоловік загинув внаслідок наїзду тепловоза. Трагічний інцидент трапився 16 грудня приблизно о 18:00. Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини події.

Коротко про останні подібні випадки в Україні