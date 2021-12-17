Чоловік загину внаслідок наїзду тепловоза. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.
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Чоловіка переїхав потяг
Правоохоронцям 17 грудня надійшло повідомлення про те, що на під'їзді до залізничної станції Рудно знайшли тіло невідомого чоловіка без ознак життя. За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, воно лежало на 3 колії. На тілі постраждалого виявили низку травм.
На місце негайно приїхали поліцейські та медики. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 56-річний житель Мостиського району. Його оголосили в розшук як безвісти зниклого день тому.
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі з'ясували, що чоловік загинув внаслідок наїзду тепловоза. Трагічний інцидент трапився 16 грудня приблизно о 18:00. Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років за ґратами.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини події.
Коротко про останні подібні випадки в Україні
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