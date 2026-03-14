Ошибочно "похоронили" уже второго защитника из Львовщины: на самом деле он в плену
14 марта, 19:01
3

Ошибочно "похоронили" уже второго защитника из Львовщины: на самом деле он в плену

София Рожик
Основні тези
  • Богдан Вовк, которого похоронили как погибшего, оказался живым в российском плену, что подтвердила эксгумация и экспертиза.
  • Подобный случай произошел с Назаром Далецким, которого считали погибшим, но впоследствии выяснили, что он жив.

На Львовщине в селе Гуменец в мае 2025 года с почестями похоронили военнослужащего Богдана Вовка, которого считали погибшим. Но оказалось, что он на самом деле находится в российском плену.

Эксгумация и экспертиза подтвердили, что похоронили другого военного, а семья Богдана Вовка продолжает ждать его дома. Об этом рассказала его двоюродная сестра Наталья Голова Суспильному.

Что известно об истории Богдана Вовка?

Во Львовском областном ТЦК и СП рассказали, что 19 мая получили извещение командира воинской части о гибели Богдана Вовка, который считался пропавшим без вести. Родственников известили об этом.

Но всего через несколько дней после похорон Наталья Голова увидела своего брата на видео с пленными. Мужчина в военной форме назвался Богданом Вовком и сказал, что его взяли в плен.

Впоследствии Наталья получила официальное подтверждение этого.

"Сразу после этого видео я связалась с Координационным штабом, полицией, Красным крестом. А в июне (2025 года – 24 Канал) Россия подала его в списках", – отметила женщина.

Заместитель начальника ГУНП в Черниговской области Эдгар Папикян подтвердил, что сейчас экспертизами установлено совпадение между биологическими образцами одного из тел, о котором вероятно говорится в запросе, и ДНК-профилем близкого родственника погибшего.

"Тело эксгумировано и передано семье для дальнейшего захоронения", – отметил Папикян.

Но семья погибшего защитника просила не распространять информацию об их родном.

Другой подобный случай

  • Еще один подобный случай произошел с 46-летним Назаром Далецким, которого вернули домой 5 февраля. Военный тоже житель Львовщины.

  • В Украине некоторое время мужчину считали погибшим в 2022 году. Впрочем, в 2025 трое освобожденных из плена защитников сообщили, что Назар жив.

  • Представитель Уполномоченного по правам человека во Львовской области Тарас Подворный рассказал 24 Каналу, что будут искать виновных в этой ситуации и кто и каким образом ошибся, потому что экспертиза ДНК на самом деле – чрезвычайно точная.