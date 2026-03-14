Эксгумация и экспертиза подтвердили, что похоронили другого военного, а семья Богдана Вовка продолжает ждать его дома. Об этом рассказала его двоюродная сестра Наталья Голова Суспильному.

Что известно об истории Богдана Вовка?

Во Львовском областном ТЦК и СП рассказали, что 19 мая получили извещение командира воинской части о гибели Богдана Вовка, который считался пропавшим без вести. Родственников известили об этом.

Но всего через несколько дней после похорон Наталья Голова увидела своего брата на видео с пленными. Мужчина в военной форме назвался Богданом Вовком и сказал, что его взяли в плен.

Впоследствии Наталья получила официальное подтверждение этого.

"Сразу после этого видео я связалась с Координационным штабом, полицией, Красным крестом. А в июне (2025 года – 24 Канал) Россия подала его в списках", – отметила женщина.

Заместитель начальника ГУНП в Черниговской области Эдгар Папикян подтвердил, что сейчас экспертизами установлено совпадение между биологическими образцами одного из тел, о котором вероятно говорится в запросе, и ДНК-профилем близкого родственника погибшего.

"Тело эксгумировано и передано семье для дальнейшего захоронения", – отметил Папикян.

Но семья погибшего защитника просила не распространять информацию об их родном.

