Эксгумация и экспертиза подтвердили, что похоронили другого военного, а семья Богдана Вовка продолжает ждать его дома. Об этом рассказала его двоюродная сестра Наталья Голова Суспильному.
Что известно об истории Богдана Вовка?
Во Львовском областном ТЦК и СП рассказали, что 19 мая получили извещение командира воинской части о гибели Богдана Вовка, который считался пропавшим без вести. Родственников известили об этом.
Но всего через несколько дней после похорон Наталья Голова увидела своего брата на видео с пленными. Мужчина в военной форме назвался Богданом Вовком и сказал, что его взяли в плен.
Впоследствии Наталья получила официальное подтверждение этого.
"Сразу после этого видео я связалась с Координационным штабом, полицией, Красным крестом. А в июне (2025 года – 24 Канал) Россия подала его в списках", – отметила женщина.
Заместитель начальника ГУНП в Черниговской области Эдгар Папикян подтвердил, что сейчас экспертизами установлено совпадение между биологическими образцами одного из тел, о котором вероятно говорится в запросе, и ДНК-профилем близкого родственника погибшего.
"Тело эксгумировано и передано семье для дальнейшего захоронения", – отметил Папикян.
Но семья погибшего защитника просила не распространять информацию об их родном.
Другой подобный случай
Еще один подобный случай произошел с 46-летним Назаром Далецким, которого вернули домой 5 февраля. Военный тоже житель Львовщины.
В Украине некоторое время мужчину считали погибшим в 2022 году. Впрочем, в 2025 трое освобожденных из плена защитников сообщили, что Назар жив.
Представитель Уполномоченного по правам человека во Львовской области Тарас Подворный рассказал 24 Каналу, что будут искать виновных в этой ситуации и кто и каким образом ошибся, потому что экспертиза ДНК на самом деле – чрезвычайно точная.