Ексгумація та експертиза підтвердили, що поховали іншого військового, а родина Богдана Вовка продовжує чекати його вдома. Про це розповіла його двоюрідна сестра Наталія Голова Суспільному.

Що відомо про історію Богдана Вовка?

У Львівському обласному ТЦК і СП розповіли, що 19 травня отримали сповіщення командира військової частини про загибель Богдана Вовка, який вважався зниклим безвісти. Родичів сповістили про це.

Але всього через декілька днів після похорону Наталія Голова побачила свого брата на відео з полоненими. Чоловік у військовій формі назвався Богданом Вовком і сказав, що його взяли в полон.

Згодом Наталія отримала офіційне підтвердження цього.

"Відразу після цього відео я зв'язалася з Координаційним штабом, поліцією, Червоним хрестом. А в червні (2025 року – 24 Канал) Росія подала його в списках", – зазначила жінка.

Заступник начальника ГУНП в Чернігівській області Едгар Папікян підтвердив, що наразі експертизами встановлено збіг між біологічними зразками одного з тіл, про яке ймовірно йдеться у запиті, та ДНК-профілем близького родича загиблого.

"Тіло ексгумоване та передане родині для подальшого поховання", – зазначив Папікян.

Але родина загиблого захисника просила не поширювати інформацію про їхнього рідного.

Інший подібний випадок