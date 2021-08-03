Более 60 улиц Львова 3 августа остались без воды: адреса
3 августа 2021 , 13:04Читати новину українською
Источник:"Львовводоканал"
Специалисты Львовводоканала 3 августа будут проводить ремонт на водосетях города. Поэтому ряд улиц в Железнодорожном, Галицком и Лычаковском районах Львова временно останутся без воды.
Причина отключения воды – подключение нового трубопровода на улице Княжеской. Водоснабжение планируют восстановить к 20:00.
Актуально Во Львове перекрыли улицу, ведущую к Высокому замку: схема объезда
Где во Львове не будет воды с 9:00 до 20:00
- улица Березовая – все дома;
- улица Вильде – все дома;
- улица Воробкевича – все дома;
- улица Втиха – все дома;
- улица Грушевая – все дома;
- улица Чарнецкого – все дома;
- улица Зрубовая – все дома;
- улица Казахская – все дома;
- улица Козланюка – все дома
- улица Копальная – все дома;
- улица Корпанюков – все дома;
- улица Коцко – все дома;
- улица Кривчицкая Дорога – все дома;
- улица Межгорная – все дома;
- улица Могилы – все дома;
- улица Мучная – все дома;
- улица На Копани – все дома;
- улица На Страже – все дома;
- улица Над Джерелом – все дома;
- улица Нищинского – все дома;
- улица Низовая – все дома;
- улица Прогулковая – все дома;
- улица Репина – все дома;
- улица Розкиш – все дома;
- улица Сагайдачного – все дома;
- улица Станция Лычаков – все дома;
- улица Стрилецкая – все дома;
- улица Чумацкая – все дома;
- улица Шишманова – все дома;
- улица Ялтинская – все дома;
- улица Крипякевича – все дома;
- улица Барвинского – все дома;
- улица Вишенского – все дома;
- улица Довбуша – все дома;
- улица Замковая – все дома;
- улица Заньковецкой – все дома;
Интересно Авиакомпания из Саудовской Аравии запустила мощные видео о Львове, чтобы привлечь туристов
- улица Княжая – все дома;
- улица Короленко – все дома;
- улица Кривоноса – все дома;
- улица Лесная – все дома;
- улица Лысенко – все дома;
- улица Льва – все дома;
- улица Малая – все дома;
- улица Липкивского – все дома;
- улица Насыпная – все дома;
- улица Нежинская – все дома;
- улица Подгорная – все дома;
- улица Песковая – все дома;
- улица Пешая – все дома;
- улица Пыльныкарская – все дома;
- улица Просвиты – все дома;
- улица Рыбная – все дома;
- улица Садовского – все дома;
- улица Смерековая – все дома;
- улица Снежная – все дома;
- улица Солодовая – все дома;
- улица Спадистая – все дома;
- площадь Старый Рынок – все дома;
- улица Сходовая – все дома;
- улица Ужгородская – все дома;
- улица Харковская – все дома;
- улица Черноморская – все дома.
С 11:00 на время отключения водоснабжения будут работать водовозы по адресам:
- Нищинского – Кривчицкая Дорога;
- Лысенко – Заньковецкой.