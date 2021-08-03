Причина отключения воды – подключение нового трубопровода на улице Княжеской. Водоснабжение планируют восстановить к 20:00.

Актуально Во Львове перекрыли улицу, ведущую к Высокому замку: схема объезда

Где во Львове не будет воды с 9:00 до 20:00

  • улица Березовая – все дома;
  • улица Вильде – все дома;
  • улица Воробкевича – все дома;
  • улица Втиха – все дома;
  • улица Грушевая – все дома;
  • улица Чарнецкого – все дома;
  • улица Зрубовая – все дома;
  • улица Казахская – все дома;
  • улица Козланюка – все дома
  • улица Копальная – все дома;
  • улица Корпанюков – все дома;
  • улица Коцко – все дома;
  • улица Кривчицкая Дорога – все дома;
  • улица Межгорная – все дома;
  • улица Могилы – все дома;
  • улица Мучная – все дома;
  • улица На Копани – все дома;
  • улица На Страже – все дома;
  • улица Над Джерелом – все дома;
  • улица Нищинского – все дома;
  • улица Низовая – все дома;
  • улица Прогулковая – все дома;
  • улица Репина – все дома;
  • улица Розкиш – все дома;
  • улица Сагайдачного – все дома;
  • улица Станция Лычаков – все дома;
  • улица Стрилецкая – все дома;
  • улица Чумацкая – все дома;
  • улица Шишманова – все дома;
  • улица Ялтинская – все дома;
  • улица Крипякевича – все дома;
  • улица Барвинского – все дома;
  • улица Вишенского – все дома;
  • улица Довбуша – все дома;
  • улица Замковая – все дома;
  • улица Заньковецкой – все дома;

Интересно Авиакомпания из Саудовской Аравии запустила мощные видео о Львове, чтобы привлечь туристов

  • улица Княжая – все дома;
  • улица Короленко – все дома;
  • улица Кривоноса – все дома;
  • улица Лесная – все дома;
  • улица Лысенко – все дома;
  • улица Льва – все дома;
  • улица Малая – все дома;
  • улица Липкивского – все дома;
  • улица Насыпная – все дома;
  • улица Нежинская – все дома;
  • улица Подгорная – все дома;
  • улица Песковая – все дома;
  • улица Пешая – все дома;
  • улица Пыльныкарская – все дома;
  • улица Просвиты – все дома;
  • улица Рыбная – все дома;
  • улица Садовского – все дома;
  • улица Смерековая – все дома;
  • улица Снежная – все дома;
  • улица Солодовая – все дома;
  • улица Спадистая – все дома;
  • площадь Старый Рынок – все дома;
  • улица Сходовая – все дома;
  • улица Ужгородская – все дома;
  • улица Харковская – все дома;
  • улица Черноморская – все дома.

С 11:00 на время отключения водоснабжения будут работать водовозы по адресам:

  • Нищинского – Кривчицкая Дорога;
  • Лысенко – Заньковецкой.