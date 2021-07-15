На улице будут проводить ремонтные работы. Ее планируют открыть в августе.
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Во Львове перекрыли улицу, ведущую к Высокому замку
В департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета рассказали, от 15 июля и до 20:00 часов 14 августа улицу Княжую перекроют для движения транспорта.
По информации ЛГКП "Львовводоканал", на этой улице будут проводить работы по реконструкции водопроводной сети,
– отметили в департаменте.
Объезд будет проходить, по утвержденной схеме организации дорожного движения. Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС извиняется за неудобства.