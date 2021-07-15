На вулиці проводитимуть ремонтні роботи. Її планують відкрити у серпні.

До теми В межах реконструкції вулиці Бандери у Львові перекриють частину Городоцької

У Львові перекрили вулицю, що веде до Високого замку

У департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради розповіли, від 15 липня й до 20:00 год 14 серпня вулицю Княжу перекриють для руху транспорту.

За інформацією ЛМКП "Львівводоканал", на цій вулиці будуть проводити роботи з реконструкції водопровідної мережі,

– зазначили у департаменті.

Об'їзд відбуватиметься, за затвердженою схемою організації дорожнього руху. Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР перепрошує за незручності.



Схема об'їзду вулиці Княжої / Фото ЛМР