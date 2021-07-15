Там планують облаштувати трамвайну колію. Проте наразі невідомо, коли саме почнуться роботи на вулиці Городоцькій.

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Частину Городоцької планують перекрити

Частину вулиці Городоцької, на перетині із площею Кропивницького, у межах реконструкції планують перекрити. Там облаштовуватимуть трамвайну колію зі зміненим радіусом розвороту. Коли саме на вулиці обмежать рух, наразі не відомо. Однак речник "Львівавтодор" Олексій Хміль зазначив, що, ймовірно, це трапиться наприкінці серпня чи у вересні.

Згідно з проєктом реконструкції вулиці Степана Бандери передбачено влаштування повороту трамвайної колії ліворуч на вулицю Городоцьку. Там відбуватиметься зміна радіусу повороту колії,

– додам Хміль.

За його словами, роботи розпочнуть, коли закінчать ремонт на ділянках вулиці Бандери – Антоновича та Бандери – Героїв УПА.

Зауважте! У Львові з 10 липня триває заміна усіх комунікацій на перехрестях вулиці Бандери з Антоновича і Героїв УПА. Зараз тут проводять демонтажні роботи. Окрім цього, робітники зрізають дерева, які підлягають ліквідації, відповідно до акту обстеження зелених насаджень. На їхньому місці планують висадити нові.

Коротко про ремонт вулиці Бандери у Львові

Ремонт вулиці Бандери розділили на 3 етапи.

Перший етап – це реконструкція ділянки дороги від вулиці Чупринки до Антоновича, другий – від вулиці Антоновича до Героїв УПА, третій – від вулиці Героїв УПА до Городоцької.

За проєктом, на вулиці Степана Бандери відреконструюють усі інженерні мережі, облаштують дорогу та встановлять нові трамвайні колії посередині вулиці.

Також тут встановлять нове вуличне освітлення та контактну мережу для трамваїв.

Окрім цього, на вулиці облаштують велодоріжки та кишеньки для паркування автомобілів.

За проєктом, вулиця Бандери стане інклюзивною – тут зроблять понижені тротуари для зручного пересування маломобільних груп населення.

Усі роботи проводять відповідно до проєктно-кошторисної документації, яка пройшла держекспертизу і перевірку в усіх необхідних інстанціях.

Вартість проєкту реконструкції вулиці Бандери становить близько 209 мільйонів гривень.

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