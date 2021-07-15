Там планируют обустроить трамвайные пути. Однако пока неизвестно, когда именно начнутся работы на улице Городоцкой.
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Часть Городоцкой планируют перекрыть
Часть улицы Городоцкой, на пересечении с площадью Кропивницкого, в рамках реконструкции планируют перекрыть. Там будут обустраивать трамвайные пути с измененным радиусом разворота. Когда на улице ограничат движение, пока не известно. Однако представитель "Львовавтодор" Алексей Хмиль отметил, что, вероятно, это случится в конце августа или в сентябре.
В соответствии с проектом реконструкции улицы Степана Бандеры предусмотрено устройство поворота трамвайных путей налево на улицу Городоцкую. Там будет происходить изменение радиуса поворота колеи,
– добавлю Хмель.
По его словам, работы начнут, когда закончат ремонт на участках улицы Бандеры – Антоновича и Бандеры – Героев УПА.
Коротко о ремонте улицы Бандеры во Львове
- Ремонт улицы Бандеры разделили на 3 этапа.
- Первый этап – это реконструкция участка дороги от улицы Чупрынки да Антоновича, второй – от улицы Антоновича до Героев УПА, третий – от улицы Героев УПА до Городоцкой.
- По проекту, на улице Степана Бандеры отреконструируют все инженерные сети, обустроят дорогу и установят новые трамвайные пути посередине улицы.
- Также здесь установят новое уличное освещение и контактную сеть для трамваев.
- Кроме этого, на улице обустроят велодорожки и кармашки для парковки автомобилей.
- По проекту, улица Бандеры станет инклюзивной – здесь сделают пониженные тротуары для удобного передвижения маломобильных групп населения.
- Все работы проводят в соответствии с проектно-сметной документацией, которая прошла госэкспертизу и проверку во всех необходимых инстанциях.
- Стоимость проекта реконструкции улицы Бандеры составляет около 209 миллионов гривен.
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