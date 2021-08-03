Причина відключення води – підключення новозбудованого трубопроводу на вулиці Княжій. Водопостачання планують відновити до 20:00.
Актуально У Львові перекрили вулицю, що веде до Високого замку: схема об'їзду
Де у Львові не буде води з 9:00 до 20:00
- вулиця Березова – всі будинки;
- вулиця Вільде – всі будинки;
- вулиця Воробкевича – всі будинки;
- вулиця Втіха – всі будинки;
- вулиця Грушева – всі будинки;
- вулиця Чарнецького – всі будинки;
- вулиця Зрубова – всі будинки;
- вулиця Казахська – всі будинки;
- вулиця Козланюка – Всі будинки
- вулиця Копальна – всі будинки;
- вулиця Корпанюків – всі будинки;
- вулиця Коцка – всі будинки;
- вулиця Кривчицька Дорога – всі будинки;
- вулиця Міжгірна – всі будинки;
- вулиця Могили – всі будинки;
- вулиця Мучна – всі будинки;
- вулиця На Копані – всі будинки;
- вулиця На Сторожі – всі будинки;
- вулиця Над Джерелом – всі будинки;
- вулиця Ніщинського – всі будинки;
- вулиця Низова – всі будинки;
- вулиця Прогулкова – всі будинки;
- вулиця Рєпіна – всі будинки;
- вулиця Розкіш – всі будинки;
- вулиця Сагайдачного – всі будинки;
- вулиця Станція Личаків – всі будинки;
- вулиця Стрілецька – всі будинки;
- вулиця Чумацька – всі будинки;
- вулиця Шишманова – всі будинки;
- вулиця Ялтинська – всі будинки;
- вулиця Крип’якевича – всі будинки;
- вулиця Барвінських – всі будинки;
- вулиця Вишенського – всі будинки;
- вулиця Довбуша – всі будинки;
- вулиця Замкова – всі будинки;
- вулиця Заньковецької – всі будинки;
Цікаво Авіакомпанія з Саудівської Аравії запустила потужні відео про Львів, щоб заохотити туристів
- вулиця Княжа – всі будинки;
- вулиця Короленка – всі будинки;
- вулиця Кривоноса – всі будинки;
- вулиця Лісна – всі будинки;
- вулиця Лисенка – всі будинки;
- вулиця Льва – всі будинки;
- вулиця Мала – всі будинки;
- вулиця Липківського – всі будинки;
- вулиця Насипна – всі будинки;
- вулиця Ніжинська – всі будинки;
- вулиця Підгірна – всі будинки;
- вулиця Піскова – всі будинки;
- вулиця Піша – всі будинки;
- вулиця Пильникарська – всі будинки;
- вулиця Просвіти – всі будинки;
- вулиця Рибна – всі будинки;
- вулиця Садовського – всі будинки;
- вулиця Смерекова – всі будинки;
- вулиця Сніжна – всі будинки;
- вулиця Солодова – всі будинки;
- вулиця Спадиста – всі будинки;
- площа Старий Ринок – всі будинки;
- вулиця Сходова – всі будинки;
- вулиця Ужгородська – всі будинки;
- вулиця Харківська – всі будинки;
- вулиця Чорноморська – всі будинки.
З 11:00 на час відключення водопостачання працюватимуть водовози за адресами:
- Ніщинського – Дорога Кривчицька;
- Лисенка – Заньковецької.