Причина відключення води – підключення новозбудованого трубопроводу на вулиці Княжій. Водопостачання планують відновити до 20:00.

Актуально У Львові перекрили вулицю, що веде до Високого замку: схема об'їзду

Де у Львові не буде води з 9:00 до 20:00

  • вулиця Березова – всі будинки;
  • вулиця Вільде – всі будинки;
  • вулиця Воробкевича – всі будинки;
  • вулиця Втіха – всі будинки;
  • вулиця Грушева – всі будинки;
  • вулиця Чарнецького – всі будинки;
  • вулиця Зрубова – всі будинки;
  • вулиця Казахська – всі будинки;
  • вулиця Козланюка – Всі будинки
  • вулиця Копальна – всі будинки;
  • вулиця Корпанюків – всі будинки;
  • вулиця Коцка – всі будинки;
  • вулиця Кривчицька Дорога – всі будинки;
  • вулиця Міжгірна – всі будинки;
  • вулиця Могили – всі будинки;
  • вулиця Мучна – всі будинки;
  • вулиця На Копані – всі будинки;
  • вулиця На Сторожі – всі будинки;
  • вулиця Над Джерелом – всі будинки;
  • вулиця Ніщинського – всі будинки;
  • вулиця Низова – всі будинки;
  • вулиця Прогулкова – всі будинки;
  • вулиця Рєпіна – всі будинки;
  • вулиця Розкіш – всі будинки;
  • вулиця Сагайдачного – всі будинки;
  • вулиця Станція Личаків – всі будинки;
  • вулиця Стрілецька – всі будинки;
  • вулиця Чумацька – всі будинки;
  • вулиця Шишманова – всі будинки;
  • вулиця Ялтинська – всі будинки;
  • вулиця Крип’якевича – всі будинки;
  • вулиця Барвінських – всі будинки;
  • вулиця Вишенського – всі будинки;
  • вулиця Довбуша – всі будинки;
  • вулиця Замкова – всі будинки;
  • вулиця Заньковецької – всі будинки;

Цікаво Авіакомпанія з Саудівської Аравії запустила потужні відео про Львів, щоб заохотити туристів

  • вулиця Княжа – всі будинки;
  • вулиця Короленка – всі будинки;
  • вулиця Кривоноса – всі будинки;
  • вулиця Лісна – всі будинки;
  • вулиця Лисенка – всі будинки;
  • вулиця Льва – всі будинки;
  • вулиця Мала – всі будинки;
  • вулиця Липківського – всі будинки;
  • вулиця Насипна – всі будинки;
  • вулиця Ніжинська – всі будинки;
  • вулиця Підгірна – всі будинки;
  • вулиця Піскова – всі будинки;
  • вулиця Піша – всі будинки;
  • вулиця Пильникарська – всі будинки;
  • вулиця Просвіти – всі будинки;
  • вулиця Рибна – всі будинки;
  • вулиця Садовського – всі будинки;
  • вулиця Смерекова – всі будинки;
  • вулиця Сніжна – всі будинки;
  • вулиця Солодова – всі будинки;
  • вулиця Спадиста – всі будинки;
  • площа Старий Ринок – всі будинки;
  • вулиця Сходова – всі будинки;
  • вулиця Ужгородська – всі будинки;
  • вулиця Харківська – всі будинки;
  • вулиця Чорноморська – всі будинки.

З 11:00 на час відключення водопостачання працюватимуть водовози за адресами:

  • Ніщинського – Дорога Кривчицька;
  • Лисенка – Заньковецької.