Более полусотни львовских улиц 2 ноября остались без воды
Источник:Львовводоканал
Специалисты Львовводоканала продолжают проводить ремонт водосетей города. 2 ноября более полусотни улиц в Лычаковском, Сыховском и Галицком районах Львова временно останутся без водоснабжения.
Причина отключения воды – переподключение нового участка водопровода на улицах Зеленая – Пасечная. Водоснабжение планируют возобновить до 24:00.
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Где во Львове не будет воды с 9:00 до 24:00
- улица Бережанская – все дома;
- улица Белоцерковская – все дома;
- улица Брусничная – все дома;
- улица Бузковая – все дома;
- улица Бучмы – все дома;
- улица Выгон – все дома;
- улица Венская – все дома;
- улица Венгерская – все дома;
- улица Ветрякова – все дома;
- улица Героев Крут – все дома;
- улица Гостинная – все дома;
- улица Джорджа Вашингтона – дома № 7б, 7в;
- улица Днестровская – все дома;
- улица Довженко – все дома;
- улица Дунайская – все дома;
- улица Жасминовая – все дома;
- улица Зеленая – дома № 111 – 161, 210 – 130;
- улица Зубровская – дома № 2 – 24;
- улица Каменецкая – все дома;
- улица Керченская – все дома;
- улица Козловского – все дома;
- улица Колейная – все дома;
- улица Колодинского – все дома;
- улица Крымская – все дома;
- улица Липовая Аллея – все дома;
- улица Листопадная – все дома;
- улица Литвиненко – все дома;
- улица Луганская – все дома;
- улица Манастырского – все дома;
- улица Меблярская – все дома;
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- улица Навроцкого – все дома;
- улица Орлиная – все дома;
- улица Пасеки Галицкие – все дома;
- улица Персенковка – все дома;
- улица Полукруг – все дома;
- проспект Красной Калины – дома № 1 – 57а, 2 – 30;
- улица Радость – все дома;
- улица Радужная – все дома;
- улица Раковского – все дома;
- улица Раховская – все дома;
- улица Равнинная – все дома;
- улица Розовая – все дома;
- улица Ромашковая – все дома;
- улица Росистая – все дома;
- улица Рядовая – все дома;
- улица Свидницкого – все дома;
- улица Сливовая – все дома;
- улица Стуса – дома № 21 – 57, 4 – 38;
- улица Сумская – все дома;
- улица Соседняя – все дома;
- улица Танячкевича – все дома;
- улица Тернопольская – все дома;
- улица Хортицкая – все дома;
- улица Шахтерская – все дома;
После завершения ремонтных работ специалисты проведут промывку уличной водопроводной сети. В настоящее время возможно временное ухудшение качества воды: окрашивание ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов. Во Львовводоканале обещают завершить работы как можно скорее.Заметьте! Информацию о других плановых и аварийных отключениях воды можно узнать на сайте Львовводоканала.