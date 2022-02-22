Брал "вознаграждение" за подтверждение болезней: чиновника львовской больницы поймали на взятке

Правоохранители 22 февраля задержали на взятке завотделением Львовской областной клинической больницы. Он требовал 1500 долларов за подтверждение хронической болезни.

Врача разоблачили следователи полиции Львовщины, при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований. Вскоре ему объявят подозрение.

К теме Зарабатывал на бесплатных операциях: во Львове будут судить известного врача

Врач брал взятки за подтверждение хронических болезней

Заведующий отделением Львовской областной клинической больницы был председателем врачебно-экспертной комиссии. По информации следствия, он получил взятку за предоставление заключения о потере трудоспособности.

По информации полиции Львовщины, пациенты должны были платить за установку и оформление диагнозов хронических профессиональных заболеваний. Врача задержали 22 февраля во время получения им 1500 долларов взятки от работника предприятия.

Смотрите фото задержания завотделением ЛОКЛ / Фото полиции и облпрокуратуры Львовщины

Интересно Требовал от предпринимателей до 40 тысяч гривен: в Киеве задержали начальника отдела полиции

Медику грозит тюрьма

Вскоре задержанному сообщат о подозрении в "принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом". Если вину врача докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет. Также у него могут конфисковать имущество.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступления. Медика планируют отстранить от должности. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Будет интересно – Нормандская встреча, переговоры Лаврова и Трасс, очередной слуга-взяточник: смотрите блог "Про новости"