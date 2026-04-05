Языковой скандал во Львове: власть отреагировала на заявления о буллинге детей-ВПЛ

Во Львове опровергли информацию о якобы массовой травле детей-ВПЛ из-за языка, из-за которой они не посещают школы. В горсовете заявили, что такие данные не соответствуют действительности и являются манипулятивными.

Чиновники объяснили реальные причины, почему часть детей учится дистанционно. Об этом сообщил глава департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк, пишет "УП".

Смотрите также В Ужгороде водитель такси отказался от клиентов из-за просьбы говорить на украинском

Что известно о языковом скандале во Львове?

Во Львове отреагировали на распространенную в соцсетях информацию о том, что десятки тысяч детей из числа внутренне перемещенных лиц якобы не посещают школы из-за травли по языковому признаку. В городской власти такие заявления назвали ложными и такими, что не имеют ничего общего с реальностью.

Андрей Закалюк отметил, что в городе учится значительно меньше детей-ВПЛ, чем озвучивалось в публичном пространстве. По его словам, в детсадах и школах Львова получают образование более 4600 детей со статусом ВПО, тогда как общее количество школьников в городе составляет около 87 тысяч.

В то же время в целом во Львове проживает примерно 12 тысяч детей-переселенцев в возрасте от 0 до 18 лет.

Ранее в Telegram-каналах распространили данные о якобы 40 тысячах детей-ВПЛ, которые не посещают школы из-за буллинга. Эти цифры связывали с высказываниями образовательного эксперта Иванны Коберник, однако впоследствии она заявила, что ее слова вырвали из контекста.

По словам Закалюка, такие утверждения являются манипулятивными.

Так, конфликты бывают. Но делать из единичных случаев массовое явление – это или полная оторванность от реальности, или сознательная попытка ее исказить,

– сказал он.

Почему часть детей учится дистанционно?

В горсовете объяснили, что часть детей-переселенцев действительно не посещает львовские школы, однако это не связано с системной травлей.

Кто-то остается на дистанционном обучении в своих школах, чтобы не терять связь с домом. Кому-то нужно время на психологическую адаптацию. И это нормальные процессы в условиях войны. Ненормально – придумывать истории о "системной травле". Потому что давайте честно: не могут травить в школе тех, кто туда ни дня не ходил,

– сказал он.

Народный депутат Наталья Пипа также обратила внимание, что дистанционное обучение является распространенным явлением среди детей-ВПЛ по всей Украине. Она привела пример Житомирской области, где таких школьников насчитывается около 16 тысяч, и отметила, что это не связано исключительно с языковым фактором.

Сама Иванна Коберник объяснила, что в своем интервью говорила о комплексе причин дистанционного обучения и проблемы образования во время войны, однако "вытащили только язык".

Так существует ли проблема буллинга?

Эксперт отметила, что проблема буллинга среди детей действительно существует, но она не является уникальной для Украины и не имеет такого масштаба, как это подают в соцсетях.

С травлей сталкиваются переселенцы, потому что разделение на "свой-чужой" в детском возрасте до сих пор распространено. Также обостряется история "сельский-городской", если в школе нет определенной политики и нет атмосферы, что директор или учитель отреагирует. Второе – это язык. Дети сталкиваются с определенной нетерпимостью, насмешками, оскорблениями. Надо признать, что язык это сложно. Если ты всю жизнь говорил на другом и попал в новый коллектив, то не можешь по тумблеру переключиться,

– сказала она

Также эксперт объяснила психологический аспект. В частности она отметила, что если это подросток или маленький ребенок, то он не может пошутить, быстро сказать или быть первым, кто поднял руку, чтобы ответить. И именно поэтому дети закрываются.

Языковые скандалы в Украине: где еще они были кроме Львова?