Был за рулем пьяным: на Львовщине виновник ДТП, в котором погиб его отец избежал наказания
Источник:ZAXID.NET
У Яворова в 2020 году произошло смертельное ДТП – пьяный водитель на скорости вылетел в кювет. В результате аварии погиб его отец. Суд освободил мужчину от отбывания наказания.
В машине также находился 5-летний сын водителя. После ДТП он был госпитализирован.
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Пьяный водитель вызвал смертельное ДТП
- Смертельная авария произошла 23 августа 2020 года в 20:30 на улице Ивана Франко в селе Старый Яр.
- Пьяный 33-летний Николай Кицак за рулем автомобиля Volkswagen Vento превысил скорость и выехал за пределы дороги.
- Там автомобиль перевернулся в кювет.
- В результате ДТП погиб 57-летний пассажир, отец водителя.
- 5-летний сын виновника аварии травмировался. Его госпитализировали в больницу.
- Во время судебного заседания Кицак полностью признал свою вину.
- Он рассказал, что в тот день вместе с отцом и 5-летним сыном возвращался с рыбалки в селе Залужье, где употреблял алкоголь.
- По дороге домой в селе Старый Яр его авто занесло и оно перекинулось в кювет.
Виновник аварии избежал наказания
Судья Яворовского районного суда Ирина Карпин, учитывая обстоятельства дела, признала водителя виновным в нарушении правил дорожного движения. Она назначила мужчине 4 года в тюрьме с лишением права садиться за руль на 3 года.
Однако от отбывания наказания Кицака освободили, назначив 2 года испытательного срока. В течение этого периода он должен периодически появляться в органы пробации и сообщать об изменении места жительства или работы. Кроме этого, водитель должен заплатить 1 634 гривны судебных издержек. По украинскому законодательству, этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.
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