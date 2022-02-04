В центре Львова и Киева развевались олимпийские флаги: удивительные фото и видео

Возле Львовской мэрии и КГГА 4 февраля развевались флаги олимпийских игр. Их подняли в честь открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

Впоследствии на сайтах 2 учреждений обнародовали фото и видео этого торжественного момента. Во Львове на мероприятии был мэр города Андрей Садовый, а в Киеве заместитель главы КГГА Елена Говорова.

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Игры могли пройти во Львове

Во время выступления под зданием ЛГС Андрей Садовый рассказал, что в 2012 году Львов подавал заявку на город-столицу Олимпийских игр-2022. По словам мэра, тогда была уверенность в победе.

Однако грандиозные планы приостановила российская агрессия. Мол, именно поэтому не стоит думать, что спорт вне политики. Мэр добавил, что у города до сих пор остаются планы стать столицей Олимпиады.

Как поднимали олимпийский флаг во Львове / Фото ЛГС

В Пекин поехала команда из Львова – наши саночники, биатлонисты, поэтому будем горячо за них болеть. Как вы знаете, эти спортсмены получали стипендию от города во время подготовки к Олимпийским играм,

– сказал Андрей Садовый.

Вспомнил он и о постоянной традиции давать квартиры медалистам Олимпиады. Поэтому, мол, у львовских спортсменов незаурядная мотивация.

На Олимпиаде-2022 Украина будет представлена 45 спортсменами в 12 видах спорта.

Поднятие олимпийского флага во Львове: смотрите видео

Вспомнили о киевлянах, которые отправились в Пекин

В КГГА сообщили, что к мероприятию не случайно присоединилась Елена Говорова. Она сейчас является заместителем главы городской администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий. Однако в прошлом женщина была легкоатлеткой и сама участвовала в Олимпийских играх. В 2000 году она привезла с этих соревнований для Украины медаль.

По своему опыту знаю, сколько труда и сил нужно вложить, чтобы показать достойный результат на соревнованиях. Желаю украинским атлетам удачи, мужества и побед на XXIV зимних Олимпийских играх. Вся страна и Киев будут болеть за каждого нашего спортсмена,

– сказала Говорова.

На торжественном поднятии флага вспомнили нескольких киевских спортсменов, которые отправились в Пекин. Ведь в состав национальной сборной вошли двое киевлян Олимпийских чемпионов, а также киевлянин, который является призером Юношеских Олимпийских игр.

Поднятие олимпийского флага в Киеве / Фото КГГА